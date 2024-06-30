Tatil için geldiği memleketinde boğuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tatil için geldiği memleketinde boğuldu

Giresun’un Eynesil ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulan kişinin, tatil için memleketi Eynesil’e geldiği ve İzmit’te ilaç mümessili olduğu ortaya çıktı.

Hüseyin Kıdık - Giresun / YENİÇAĞ

Köseli Mahallesi Dizgine mevkiinde, Bahtiyar Cebeci (43) ailesiyle beraber denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Cebeci’yi, suyun yüzeyinde hareketsiz gören vatandaşlar, hemen müdahale ederek Cebeci’yi kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cebeci, Eynesil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Bahtiyar Cebeci kurtarılamadı.

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Bahtiyar Cebeci’nin gurbetçi olduğu, Eynesil’de tatile geldiği, İzmit’te ikamet ettiği ve bir ilaç fabrikasında temsilci olarak çalıştığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Öte yandan Bahtiyar Cebeci ile birlikte denize giren iki kişi daha boğulma tehlikesi yaşadı. Deniz kenarında bulunan vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi kurtarmayı başardı.

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