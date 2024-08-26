Tatilciler felaketi yaşadı. Yer Antalya

Antalya'nın turistik ilçesi Kemer'de, kısa süreli ama etkili olan bir fırtına sahil şeridinde adeta kaos yarattı. Kısa bir yağmurun ardından başlayan kuvvetli rüzgarlar, sahil bandındaki plajlarda bulunan şezlongları ve şemsiyeleri havada savurdu. Özellikle iskeledeki şezlonglar, şiddetli rüzgarın etkisiyle denize uçtu ve tatilciler arasında kısa süreli panik yaşandı.

Fırtınaya hazırlıksız yakalanan tatilciler, hızla plajı terk edip otellerine dönmeye çalışırken, bazı otel çalışanları denize düşen şezlongları kurtarmak için suya atladı. Fırtına, bazı otellerin plajlarında maddi hasara yol açtı.

Olay anı, Kemer'in Deniz Caddesi üzerindeki bir otelin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aniden bastıran fırtınanın denizde büyük dalgalar oluşturduğu, iskeledeki şezlongların rüzgarla birlikte denize savrulduğu, ağaçların sallandığı ve tatilcilerin kaçarak otellerine döndüğü anlar yer alıyor. Tatilciler, olay sonrası büyük şok yaşarken, otel yetkilileri hasar tespit ve onarım çalışmalarına başladı.