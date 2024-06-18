Tatilciler, Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü

Kaynak: İHA
Tatilciler, Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü

Kurban Bayramı nedeni ile tatilcilerin akınına uğrayan Fethiye Ölüdeniz yolunda trafik kilitlenince bazı tatilciler yürüyerek Ölüdeniz'e ulaşmaya çalıştı.

Bayramın üçüncü gününde Ölüdeniz’e gelen tatilciler, trafikte yoğunluğunu görünce yürüyerek 4-5 kilometre yürüdü ve plaja indi.

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Benzersiz doğası, sportif aktiviteleri, zengin tarihi ve kültürüyle, cazibe merkezi haline gelen Fethiye’de bulunan Ölüdeniz’e gelen tatilciler trafiği kilitledi.

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Trafiğin durma noktasına geldiği anlarda vatandaşlar Ölüdeniz ve plaja ulaşabilmek için kilometrelerde yürümeyi tercih etti.

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Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi’ne inen virajda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bazı tatilciler ise araçlarını park ederek yol kenarından yürüyerek denize ulaşmaya uğraştı.

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