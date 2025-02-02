Tatilciler sömestirin son gününde Uludağ’a akın etti

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da pistler, sömestir tatilinin son gününde de doldu. Yarıyıl tatiline otellerdeki yüzde 80 doluluk oranıyla başlayan Uludağ'da, hafta sonları doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşırken, tatilciler sömestirin son saatlerini de kayak ve snowboard yaparak değerlendiriyor.

Kayakseverlerin "beyaz cennet" olarak tanımladığı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 20 otel, tesis ve 8 bin 350 yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken, kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı. Sömestir tatiline otellerdeki yüzde 80 doluluk oranıyla giren Uludağ'da, hafta sonları ise doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı. Kar kalınlığının 86 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek 5, en düşük sıfır derece olarak ölçüldü. Sömestir tatili boyunca kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Tatilciler, sömetirin son saatlerini de kayak ve snowboard yaparak değerlendiriyor.

'HAFTA SONLARI DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI'

Uludağ'da sömestir tatilinde hafta sonları otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını söyleyen otel satış sorumlusu Berk Söz (23), "Uludağ'da, sömestir tatili yoğun geçti. Otellerimizde misafirlerimizi ağırladık. Bugün sömestirin son günü olmasına rağmen, pistler hala tatilcilerle dolu. Sömestir tatili boyunca, özellikle hafta sonları doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı" dedi.

'DOLU BİR SÖMESTİR SEZONU GEÇİRDİK'

Uludağ'ın dolu bir sömestir sezonu geçirdiğini belirten Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta da "Sezonumuzu güzel bir kar yağışıyla birlikte tam zamanında açtık. Dolu bir sezon geçirdik. Sömestir boyunca pistlerimiz tatilcilerle doldu. Şubat ayının sonuna kadar umarım bu doluluk oranı devam eder. Yerli tatilciler, yurt dışına gitmek yerine Uludağ'a geliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Pistlerimize gelen tatilcilerle birlikte eğitimlerimizi yaptık. Umarım her sezonumuz bu güzellikle devam eder" diye konuştu.

'KAYAK YAPMAYI ÖZLEYECEĞİM'

Sömestir tatili için Uludağ'a geldiğini söyleyen ve tatilinin son gününü de kayak yaparak değerlendiren lise öğrencisi Ömer Faruk Çelik (16) kayak yapmayı özleyeceğini belirterek, "Sömestir tatili için ailem ile birlikte Uludağ'a geldim. Burada kayak yapmak çok eğlenceli oluyor. Her gün sabahları kayak yapmak için heyecanlanıyordum. Bugün sömestirin son günü, yarın okul başlıyor. Kayak yapmayı özleyeceğim" ifadelerini kullandı.