Tatilcilere boğulma uyarısı! Tek tek bilgi verdiler...

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları koruma Timi, Enez ve Keşan ilçelerinde bulunan sahillerde ilgili kurumlar ile görüşülerek boğulma vakalarını en aza indirmek için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte bölgeye tatil için gelen turist vatandaşlara sahillerde boğulma vakalarını en aza indirmek için çalışmalar başlatıldı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sahilde denize giren vatandaşları suda boğulma vakalarına karşı alınabilecek tedbirler ve uyarılar hakkında bilgilendirdi.

Vatandaşlar, turistlere tek tek uyarıda bulundu.