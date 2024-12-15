Tatilcileri havalara uçuracak haber! Vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler belli oldu!

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, yurt dışında keyifli bir yılbaşı geçirmek isteyenler için, vizesiz gidilebilecek ülkeleri sizler için derledik. İşte yeni yıla vizesiz girebileceğiniz bazı ülkeler...

YILBAŞINDA GİDEBİLECEĞİNİZ VİZESİZ ÜLKELER...

SIRBİSTAN

Belgrad, gece hayatı ve Avrupa şehirlerini andıran mimarisiyle yılbaşı için en gözde destinasyonlardan biri. Sırbistan, özellikle Türk ziyaretçilerin favorisi olup, yılbaşı tatili için eğlenceli bir seçenek sunuyor.

GÜRCİSTAN

Gürcistan, hem vizesiz hem de pasaportsuz giriş imkanıyla dikkat çeken bir ülke. Tiflis'te, Metekhki Köprüsü'nde belediyenin organize ettiği havai fişek gösterileri, konserler ve halk danslarıyla yeni yıla coşkuyla girebilirsiniz.

KARADAĞ

Karadağ, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla yılbaşı tatili için büyüleyici bir alternatif sunuyor. Budva, Kotor ve Tivat gibi şehirler, karla kaplanmış dağlar ve tarihi sokaklarıyla kış aylarında sihirli bir atmosfer yaratıyor. Vizesiz seyahat imkanı da cabası.

KOSOVA

Yakın bir tatil rotası arayanlar için Kosova, ideal bir seçim. Priştine'nin ışıl ışıl sokakları ve yılbaşı kutlamaları, unutulmaz bir tatil vadediyor.

MAKEDONYA

Ekonomik bir yılbaşı tatili isteyenler için Makedonya, hem bütçeye uygun hem de unutulmaz anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Sadece pasaportla seyahat edebilir, tarihi mekanları gezebilir ve yılbaşında şehrin dar sokaklarında romantik yürüyüşler yapabilirsiniz.

AZERBAYCAN

Azerbaycan'a pasaport veya kimlikle kolayca giriş yapabilirsiniz. Bakü, yılbaşına doğru cadde ve sokaklarını ışıklarla süsler. Eğlenceli aktiviteler ve farklı bir atmosferde yeni yıl kutlamak için Bakü iyi bir seçenek.

BOSNA-HERSEK

Bosna-Hersek, Balkanlar'ın eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle büyüleyen bir ülke. Vizesiz seyahat olanağı sunan bu ülke, yılbaşı için mükemmel bir alternatif.

SİNGAPUR

Uzak destinasyon arayanlar için Singapur, 30 güne kadar vizesiz kalma imkanı sunuyor. Unutulmaz bir yılbaşı kutlaması için Singapur'u seçebilirsiniz.

TAYLAND

Tayland, farklı kültürü, doğal güzellikleri ve ekonomik seyahat seçenekleriyle yılbaşı tatilini unutulmaz kılmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Macera ve rahatlama arayanlar için yılbaşında keşfedilecek harika bir yer.