Tatilcileri sevindirecek karar. Ücretsiz olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Tatilcileri sevindirecek karar. Ücretsiz olacak

Türkiye’nin tatil cenneti Kuşadası’nda bulunan halk plajlarında, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından hayata geçirilen ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması resmen başladı. Uygulamna yaz ayı boyunca devam edecek.

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi arasında 20 Mayıs tarihinde imzalanan bir protokolle 10 yıl boyunca Kuşadası sınırları içerisindeki 401 bin 12 metrekare plaj alanının bakım, temizlik ve işletme yetkisi Kuşadası Belediyesi’ne bırakıldı.

Protokolden sonra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’de şehirdeki halk plajlarında şemsiye ve şezlongların ücretsiz olacağını açıklamıştı. Ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması, ilk olarak marina yanında bulunan halk plajında başlatıldı.

aw223197-02.jpg

Serinlemek için plaja giden Kuşadalı vatandaşlar ve tatilciler, daha önceden hasır şemsiyelerle donatılan kumsalda ARYA A.Ş’nin görevlisinden ücretsiz şezlonglarını alarak deniz ve güneşin keyfine vardı.

"ÖRNEK OLMASI GEREKİYOR"

Şehirde memnuniyetle karşılanan uygulamayla ilgili Kuşadası’nda ikamet eden Tülay Atasaver, uzun zamandır bekledikleri bir karar olduğunu, önceden plaja giderken yanlarında portatif sandalye ve şemsiye taşıdıklarını, artık buna gerek kalmadığını ifade etti.

aw223197-03.jpgAlmanya’dan tatil için Kuşadası’na geldiğini ifade eden Neşe Başarıcı ise, plaja geldiklerinde şezlong ve şemsiyelerin ücretsiz olduğunu öğrenince çok mutlu olduklarını, bence bu uygulamanın diğer tatil beldelerine de örnek olması gerektiğini söyledi.

aw223197-04.jpg

İlgili Haberler
Cemre Baysel'in bikinili pozlarına beğeni yağdı. Dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı
Ümit Özdağ'dan Yunanistan'a tatile gidenlere tepki. ‘İşgalci Yunan’a para aktarma tatilini ülkende yap’
Tatil fotoğrafları İnstagram'ı yıktı
Son dakika... Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın tatil fotoğrafları nefes kesti
Son Haberler
Mogan Gölü'ne atlayan bir kişi yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Mogan Gölü'ne atlayan bir kişi yaşamını yitirdi
Küçük çocuk maymunu sevgi dolu öpücüklere boğdu Video
Küçük çocuk maymunu sevgi dolu öpücüklere boğdu
Cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı Yerel Haberler
Cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı
Kayseri'deki dolu yağışı bir kişinin kafasını yardı Video
Kayseri'deki dolu yağışı bir kişinin kafasını yardı
Galatasaray imzayı attırıyor Spor
Galatasaray imzayı attırıyor
Biden'a "kırmızı çizgi" uyarısı Dünya
Biden'a "kırmızı çizgi" uyarısı
Erzincan'da şiddetli yağış ve yıldırım felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti Video
Erzincan'da şiddetli yağış ve yıldırım felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti