Tatilcileri sevindirecek karar. Ücretsiz olacak

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi arasında 20 Mayıs tarihinde imzalanan bir protokolle 10 yıl boyunca Kuşadası sınırları içerisindeki 401 bin 12 metrekare plaj alanının bakım, temizlik ve işletme yetkisi Kuşadası Belediyesi’ne bırakıldı.

Protokolden sonra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’de şehirdeki halk plajlarında şemsiye ve şezlongların ücretsiz olacağını açıklamıştı. Ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması, ilk olarak marina yanında bulunan halk plajında başlatıldı.

Serinlemek için plaja giden Kuşadalı vatandaşlar ve tatilciler, daha önceden hasır şemsiyelerle donatılan kumsalda ARYA A.Ş’nin görevlisinden ücretsiz şezlonglarını alarak deniz ve güneşin keyfine vardı.

"ÖRNEK OLMASI GEREKİYOR"

Şehirde memnuniyetle karşılanan uygulamayla ilgili Kuşadası’nda ikamet eden Tülay Atasaver, uzun zamandır bekledikleri bir karar olduğunu, önceden plaja giderken yanlarında portatif sandalye ve şemsiye taşıdıklarını, artık buna gerek kalmadığını ifade etti.

Almanya’dan tatil için Kuşadası’na geldiğini ifade eden Neşe Başarıcı ise, plaja geldiklerinde şezlong ve şemsiyelerin ücretsiz olduğunu öğrenince çok mutlu olduklarını, bence bu uygulamanın diğer tatil beldelerine de örnek olması gerektiğini söyledi.