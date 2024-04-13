Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Trafik bazı yerlerde durma noktasına geldi

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilciler dönüş yoluna çıktı.

Dün akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde başlayan araç yoğunluğu gece saatlerinde daha da artış gösterdi.

İstanbul yönünde araçlar yoğunluk nedeniyle yavaş yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Otoyolun Ankara yönünde seyreden sürücüler ise yollarına ulaşımda aksamalar yaşamadan devam etti.

Araç yoğunluğunun yaşandığı güzergahlarda polis ekipleri de denetimlerini artırdı.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

İstanbul ve çevre illere, Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden araçlarıyla hareket eden tatilciler otoyolda yoğunluk oluşturdu.

Osmangazi Köprüsü'ne gidişte otoyolun Bursa ve Yalova'daki güzergahlarında zaman zaman yoğunluk arttı. Gemlik-Orhangazi mevkilerinde, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Otoyoldaki gişelerde İstanbul'a seyreden araçlardan dolayı kalabalık yaşandı.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

TRAKYA’DA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Bayramda Trakya'yı tercih eden tatilciler de dönüş yolculuğuna başladı.

Son günün yoğunluğuna kalmak istemeyen tatilciler nedeniyle Süleymanpaşa, Malkara, Çorlu ve oradan da İstanbul'a bağlanan yollarda yoğunluk yaşandı.

Dönüş güzergahı üzerinde bulunan ışıklı kavşaklarda gece saatlerine kadar süren yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.



İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Birimleri de yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdı.