Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılmasıyla şehirler arası yollarda yoğunluk oluştu.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Kurban Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğrayan Muğla'nın ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka'da dönüş trafiği yoğunluğu başladı.

Marmaris, Fethiye ile Ula'nın sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesi'nden ayrılarak dönüşe geçen tatilciler, Sakar Geçidi'nde trafik yoğunluğuna neden oldu. Aydın ve Denizli istikametindeki kavşaklarda da araç sayısının çoğalmasıyla ulaşım yavaşladı.

Marmaris'te bazı tatilcilerin araçlarıyla dönüşe geçmeye başlamasıyla ilçe çıkışında trafik yoğunluğu yaşandı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik polisi ekipleri çalışma yaptı.

Ekipler, kavşaklarda çıkış istikametine daha uzun süre geçiş hakkı tanıyarak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. Trafik hareketliliğinin gün boyu ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

Bodrum'da da dönüş istikametine doğru zaman zaman bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

SAMSUN-ANKARA KARA YOLUNDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Samsun-Ankara kara yolunun Havza ilçesi geçişinde, İstanbul ve Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.

tatilcilerin-donus-yolculugu-basladi-yenicag-1.jpg

tatilcilerin-donus-yolculugu-basladi-yenicag-2.jpg

tatilcilerin-donus-yolculugu-basladi-yenicag-3.jpg

tatilcilerin-donus-yolculugu-basladi-yenicag-4.jpg

tatilcilerin-donus-yolculugu-basladi-yenicag-5.jpg

tatilcilerin-donus-yolculugu-basladi-yenicag-6.jpg

tatilcilerin-donus-yolculugu-basladi-yenicag-7.jpg

tatilcilerin-donus-yolculugu-basladi-yenicag-8.jpg

tatilcilerin-donus-yolculugu-basladi-yenicag-9.jpg

Öne Çıkanlar
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Son Haberler
Gürültü kirliliği öldürüyor Sağlık
Gürültü kirliliği öldürüyor
‘Bip’ sesinden rahatsız olan temizlikçi 25 yıllık bilimsel araştırmayı çöp etti Teknoloji - Otomotiv
‘Bip’ sesinden rahatsız olan temizlikçi 25 yıllık bilimsel araştırmayı çöp etti
Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Magazin
Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Bayramın en güzel mesajını Emre Ulaş verdi. Koyun bile isyan etti: Sizin oy hakkınız var biz ne yapalım Güncel
Bayramın en güzel mesajını Emre Ulaş verdi. Koyun bile isyan etti: Sizin oy hakkınız var biz ne yapalım
Sıcaktan bunalanlar soluğu Uludağ’da aldı Yaşam
Sıcaktan bunalanlar soluğu Uludağ’da aldı
Profesörden korkutan cilt kanseri açıklaması Sağlık
Profesörden korkutan cilt kanseri açıklaması
Engelli vatandaş isyan etti: Emekliye verilen zam kadar da bize verilsin Güncel
Engelli vatandaş isyan etti: Emekliye verilen zam kadar da bize verilsin