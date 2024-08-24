Tatlıses soyadını sildi

İbrahim Tatlıses ve 23 yıl sonra kabul ettiği şarkıcı kızı Dilan Çıtak arasında yaşanan tartışmanın etkisi devam ediyor.

Tatlıses’in evlatları arasında ayrım yaptığını söyleyen Dilan Çıtak, kardeşi İdo’nun annesi Derya Tuna yüzünden evden atıldığını açıklamıştı.

Daha önce yaptığı açıklamada "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım" ifadelerini kullanmıştı.

Babasının soyadını kullanmayı kendisinin istemediğini ve zorla aldığını söyleyen Çıtak, sosyal medya hesabından “Tatlıses” soyadını kaldırdı.

Soyadını kaldırdıktan sonra paylaşım yapan Çıtak, Hadise’nin şarkısındaki “Biz yazdık yine biz bozduk” sözlerini kullanarak kendi soyadına kalp işareti bıraktı.