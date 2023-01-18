Gökçeada Havaalanı’na 4 yıldır hiç uçak inmedi. Hayal Adası'nın Tatü'sü hala uçak diye bağırıyor

Binali Yıldırım'ın açtığı tam 88 milyon TL’ye yapılan Çanakkale’deki Gökçeada Havalimanı 10 yıldır kullanılmıyor. Personelin boş boş yocu beklediği havalamının giderleri kamu zararı devam ediyor. Bir zamanların çok izlenen Hayal Adası gibi. Ne uçak iniyor ne de bir faaliyet var. O dizide kafalara kazınan bölüm var ki tıpkı onun gibi. Tatü rolünü canlandıran Herve Villechaize'nin "Uçak uçak" diye bağırması hafızalarda yer almıştı.

Hiçbir havayolu şirketinin tarifeli uçuş düzenlemediği, yolcuların uğramadığı Çanakkale Gökçeada Havalimanı para yutmaya devam ediyor. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 2010 yılında açılan ve kullanılmayan havalimanı için bu yıl da Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü iki ayrı ihale düzenledi.

İlk ihale “2022 Yılı Gökçeada Havalimanı Müdürlüğü ve VOR İstasyonu Elektrik Enerjisi” adı altında yapıldı. Bu ihaleyle Gökçeada Havalimanı’nın bu yıl ihtiyacı olan elektrik enerjisi için Aycan Toptan Elektrik Şirketi’ne tam 367 bin TL ödendi.

Mart ayında da “2022 Gökçeada Havalimanı Apron Direklerinin Bakım-Onarımı” adı altın bir ihale düzenlendi. Bu ihaleyle de DHMİ’nin kasasından 3D Aydınlatma isimli bir şirkete 152 bin 900 TL’lik ödeme yapıldı. Bu iki ihaleyle bu yıl yapılan harcama ise 520 bin TL’yi buluyor.

88 MİLYON TL'YE YAPILDI

BirGün'den İsmail Arı mayıs ayında göndeme getirmiş ve haberleştirmişti. Arı'ya göre Gökçeada Havalimanı, 15 Ağustos 2010 tarihinde “turizmin geliştirilmesi” hedefiyle hizmete girdi. Mayıs'tan bu yana Gökçeada'ya tarifeli uçuş olmadığı belirtiliyor. 30 Aralık'ta Savunma Bakanı Hulusi Akar da Gökçeada'ya gitmese neredeyse havalimanına uçak inmemiş olacaktı.

Dönemin DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal açılışta yaptığı konuşmada, havalimanı için toplam 88 milyon 120 bin TL harcandığını açıkladı. Açılışa katılan dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise havalimanının bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağı iddia etti.

Açılışın ardından Gökçeada Havalimanı’na ilk tarifeli uçuş 12 Temmuz 2011'de İstanbul Sabiha Gökçen’den gerçekleştirildi ve yine Yıldırım tarafından haftada iki gün İstanbul'a tarifeli uçuşların yapılacağı duyuruldu. Ancak Yıldırım’ın söylediği gibi olmadı ve sadece çok kısa bir süre tarifeli uçuşlar düzenlendi. Ardından da tarifeli uçuş düzenlenmeyen havalimanına hiç yolcu uğramadı.

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ise daha önce yaptığı açıklamada, “Ben 2014 yılında belediye başkanlığını kazandım ve 2014’ten bu yana hiç uçuş yapılmadı. Devletin çok ciddi bir yatırımı atıl durumda” demişti.

DHMİ RAPORLARI ORTADA

DHMİ’nin raporlarında yer alan bilgilere göre, havalimanı için de her yıl kamunun kasasından para harcanıyor. Havalimanı için açıldığı 2010 yılından 2020 yılına kadar DHMİ’nin kasasından toplam 80 milyon 416 bin TL harcandı.

DHMİ’nin faaliyet raporlarında yer alan bilgilere göre, Gökçeada Havalimanı’nı 2011 yılında bin 106, 2012 yılında bin 666 ve 2013 yılında ise bin 726 kişi olmak üzere toplam 4 bin 498 yolcu kullandı. 2013 yılından sonra ise hiç yolcunun uğramadığını açıklandı.

SAYIŞTAY TESPİT ETTİ

Havalimanının atıl kaldığı, Sayıştay’ın 2020 Yılı DHMİ Denetim Raporu’nda da belirtildi. Raporda, "Önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da Gökçeada Havalimanı’na ticari amaçlı uçak iniş kalkış yapmadığı için yolcu trafiği gerçekleşmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Kuş uçmayan kervan geçmeyen Gökçeada Havaalanı'nın bu hali 1970'leri bir dizisini akıllara getirdi. Meksikalı aktör Ricordo Montalban'ın oynadığı Hayal Adası dizisinde Tatü rolünü üstlenmişti. Dizide kuleye çıkan Tatü, adanın üzerinde geçen uçağı görünce "Uçak geliyor uçak" repliği o dönemde kafalara kazınmmştı.

TATÜ kimdir

Hayal Adası dizisinde Tatü rolüyle Herve Villechaize bir dönem hafızalarda yer etmişti.1977-1984 yılları arasında Türkiye'de de yayınlanan Hayal Adası dizisinde Kaptan yardımcısı Tatü rolünü oynayan Villechaize 1943 ela 1993 yılları arasında yaşamıştı Fransız oyuncu, dizide Dizide kuleye çıkan Tatü’nün “uçak geliyor uçak” sloganı kafalara kazınmıştı.



