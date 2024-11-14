Tavan çöktü güvercinleri kurtarmak isterken az daha canından oluyordu

Can kurtarmak isterken, canını kaybediyordu. İşyerinin tavan arasına giren güvercinleri çıkartmak için o aralığa girdi ama canın zor kurtardı. Tavan çökünce önce masanın üstüne daha sonra da yere düştü. O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaytetti.

Karabük'te, bir kişinin çöken asma tavandan düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde mahsur kalan güvercinleri kurtarmak için bir iş yerinin ofisinin üzerindeki asma tavana çıkan kişi, tavanın aniden çökmesiyle yere düştü.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, asma tavanın çökmesiyle bir kişinin yere düştüğü görüldü. Kazazede yerden kalktı kazadan ufak tefek sıyrıklarla atlattı.