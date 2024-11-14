Tavan çöktü güvercinleri kurtarmak isterken az daha canından oluyordu

Düzenleme: Kaynak: AA
Tavan çöktü güvercinleri kurtarmak isterken az daha canından oluyordu

Tavan arasına giren güvercinleri kurtarmak istedi ama hiç beklemediği bir kazayla karşı karşıya kaldı. Çatı çöktü yere düştü. O anları güvenlik kamerası kaydetti.

Can kurtarmak isterken, canını kaybediyordu. İşyerinin tavan arasına giren güvercinleri çıkartmak için o aralığa girdi ama canın zor kurtardı. Tavan çökünce önce masanın üstüne daha sonra da yere düştü. O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaytetti.

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Karabük'te, bir kişinin çöken asma tavandan düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde mahsur kalan güvercinleri kurtarmak için bir iş yerinin ofisinin üzerindeki asma tavana çıkan kişi, tavanın aniden çökmesiyle yere düştü.

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Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, asma tavanın çökmesiyle bir kişinin yere düştüğü görüldü. Kazazede yerden kalktı kazadan ufak tefek sıyrıklarla atlattı.

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