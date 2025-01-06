Tavırlarıyla gündem olmuştu! Survivor Dilşah sosyal medyayı ikiye böldü

Dilşah, Survivor’daki performansı ve hareketleriyle sosyal medyada olay oldu. Gönüllülerin kadrosunda yer alan Dilşah'ın "Hoplatmaya geldim" yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.

Kimi kullanıcılar Dilşah’ı antipatik bulurken, kimileri de destek verdi. Dilşah’ın yarışmadaki sergilediği performans, onun kitlesini artırdı.

SURVIVOR DİLŞAH KURT KİMDİR?

Survivor Dilşah’ın nereli olduğu en çok merak edilenler arasında. Dilşah Kurt ünlü bir boksör. Milli Boksörler arasında yer alan Dilşah Kurt, Fenerbahçe Spor Külübünde idi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Kurt, 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası birincisi.

Dilşah Kurt, 1992 yılında İstanbul’da doğdu ve aslen Çanakkaleli.

Survivor Dilşah hakkında yapılan yorumlar:

Dilşah konuş kız vallahi bu gönüllülerden sadece sen çıktın iyi olabilecek. Yaver yağmuru paket ettin Ademin boş saygı duyarlarını patlattın helal kız sana. Seni böyle ezikleyecekler ama sen baya yol katedeceksin.

12 sezondur Survivor izliyorum şundan daha tiksinç duran biri görmedim yemin ederim midemi bulandırıyorsun Dilşah.