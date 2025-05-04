Tavşanlı'da karavan ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Tavşanlı'da karavan ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde karavan ile minibüs çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, R.K. (79) idaresindeki KLE QG 740 plakalı karavan ile Tavşanlı’dan Emet istikametine seyir halinde iken Derecik kavşağına geldiği esnada anayola çıkmakta olan C.S. (69) idaresindeki 43 UE 928 plakalı araç çarpıştı.

aw447165-01.jpg

Kazada KL QG 740 plakalı karavanda bulunan A.T. (86) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil servis ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralı şahıs 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Beşiktaş'tan Survivor temalı olay klip
Beşiktaş'tan Survivor temalı olay klip
CHP'liler genel merkez önüne akın etti! Özgür Özel'e yumruklu saldırı sonrası çağrı yapılmıştı
CHP'liler genel merkez önüne akın etti! Özgür Özel'e yumruklu saldırı sonrası çağrı yapılmıştı
Uzak Şehir dizisine büyük rakip!
Uzak Şehir dizisine büyük rakip!
Emre Bol'dan hakem Yasin Kol'a eleştiri
Emre Bol'dan hakem Yasin Kol'a eleştiri
Bingöl’de motosiklet çalan 3 şüpheli yakalandı
Bingöl’de motosiklet çalan 3 şüpheli yakalandı