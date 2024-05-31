Tavşanlı'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Tavşanlı'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ve bisikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi'nde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, P.İ. kontrolündeki 43492 plakalı motosiklet ile E.E.B.’nin kullandığı bisiklet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası kaza bölgesine 112 Acil servis ekipleri yönlendirildi.

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Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki Y.İ. ve bisiklet sürücüsü E.E.B. yaralandı.

aw217223-03.jpgYaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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