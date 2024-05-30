Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Tavşanlı ilçesi Balıkesir ile Bursa ışıklı kavşağında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Balıkesir kavşağında H. E. kontrolündeki 42 ALR 523 plakalı otomobil ile Ş.K. idaresindeki 43 AU 648 plakalı motosiklet kazaya karıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi.

aw216325-02.jpgKazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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