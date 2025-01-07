Tavuk çiftliğinde yangın faciası! Seferber oldular

Düzenleme: Kaynak: İHA

Düzce'de tavuk çiftliğinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Düzce'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

tavuk.jpgYangın, Aydınpınar yolu üzerinde Küçükahmetler köyündeki bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi girişindeki tavuk çiftliğinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede binayı sardı.

tavuk2.jpg İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını güçlükle söndürerek kontrol altına aldı. Çiftlikte hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Haberler
İzmir'de kaçakçılık operasyonu! 5 gözaltı
İzmir'de kaçakçılık operasyonu! 5 gözaltı
Giresun Belediyesi, kent genelinde altyapı yatırımlarını devam ettiriyor
Giresun Belediyesi, kent genelinde altyapı yatırımlarını devam ettiriyor
Ordu’da işçi elektrik akımına kapıldı
Ordu’da işçi elektrik akımına kapıldı
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Amasya yaylaları beyaza büründü: Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Amasya yaylaları beyaza büründü: