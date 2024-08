Tavuk etinden bulaşan yeni virüs 9 can aldı. Tadına bile bakmayın

Bir markanın tavuk etini tüketen 9 kişinin listeria virüsüne yakalandığı ve hayatını kaybettiği bildirildi. Tavuk etindeki virüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının 57’yi aştığı öğrenildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), bu salgının 2011 yılından bu yana görülen en büyük listeria salgını olduğunu açıkladı.

ÖLÜM VAKALARI 8 EYALETTE GÖRÜLDÜ

Ölüm vakaları Florida, Tennessee, New Mexico, New York, Güney Carolina, Illinois, New Jersey ve Virginia eyaletlerinde kaydedildi. CDC, halkı geri çağrılan ürünlerden uzak durmaları konusunda uyarırken, ürün etiketlerinde "EST. 12612" veya "P-12612" numaralarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

70'TEN FAZLA ÜRÜN PİYASADAN TOPLATILDI

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi (FSIS), Boar's Head ve Old Country markaları altında üretilen jambon, sucuk, pastırma ve sosis gibi 70'ten fazla ürünü geri çağırdı. Geri çağrılan ürünler, 3 milyon kilogramdan fazla eti kapsıyor ve 10 Mayıs ile 29 Temmuz tarihleri arasında üretilen ürünleri içeriyor. Bu ürünler ABD genelinde dağıtılmış olup, Cayman Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Meksika ve Panama'ya da ihraç edildi.

LİSTERİA, GIDA KAYNAKLI ÖLÜMLERDE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Listeria, 'Listeria monocytogenes' bakterisinin bulunduğu gıdaların tüketilmesiyle bulaşan ciddi bir enfeksiyon olarak biliniyor. ABD'de her yıl gıda kaynaklı hastalıklardan kaynaklanan ölümler arasında listeria, yaklaşık 1.600 enfeksiyon ve 260 ölümle üçüncü sırada yer alıyor. Özellikle hamileler, yeni doğanlar, 65 yaş üstü kişiler ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için büyük risk oluşturan bu hastalığın belirtileri arasında ateş, kas ağrıları, denge kaybı ve bağırsak sorunları bulunuyor. Bazı vakalarda semptomların ortaya çıkması 10 haftayı bulabiliyor.