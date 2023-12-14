Tavuk üretimi ekimde arttı. Vatandaş ete değil ancak tavuğa ulaşabildi

Kaynak: AA
Tavuk üretimi ekimde arttı. Vatandaş ete değil ancak tavuğa ulaşabildi
Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 204 bin 65 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artışla 1 milyar 833 milyon 559 bin adede yükseldi.

Tavuk eti üretimi artıyor. Et fiyatlarındaki artışın ardından vatandaş ucuz değil ama tavuk etine ulaşabiliyor.Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde 204 bin 65 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 1,4, aylık bazda yüzde 6,6 artış gösterdi.

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Tavuk yumurtası üretimi ise ekimde aylık bazda yüzde 4,4, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,8 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 833 milyon 559 tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 0,7 artışla 112 milyon 144 bin olarak kayıtlara geçti.

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Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 3,5 yükselişle 3 bin 962 ton oldu.

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8, tavuk eti üretimi yüzde 4,4, hindi eti üretimi yüzde 13 azaldı.

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