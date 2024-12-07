Tavuk yüklü kamyonla çarpışan araçtaki anne- oğul öldü

Kaynak: DHA

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tavuk yüklü bir kamyon ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tavuk yüklü bir kamyon ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, 17.00 sıralarında Büyük Kaynarca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. C.B. yönetimindeki tavuk yüklü plakası öğrenilemeyen kamyon, karşı yönden gelen Üzeyir Kontaş (38) yönetimindeki 54 BC 649 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Üzeyir Kontaş ve annesi Güllü Kontaş (76), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık görevlilerine teslim edilen anne ve oğul, ilk müdahalenin ardından Yenikent ve Kaynarca Devlet Hastanelerine sevk edildi. Ancak, Üzeyir Kontaş ve Güllü Kontaş doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası kamyon şoförü C.B., gözaltına alınarak polis tarafından sorgulanmaya başlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

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