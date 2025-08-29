Tayanç Ayaydın'ın yerine bakın kim geldi! Taciz ifşası sonrası kadrodan çıkartılmıştı

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize uğradığını iddia ederek mesajları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Patlak veren bu ifşaların ardından Ayaydın yeni dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Ayaydın'ın yerine bakın kim getirildi.

Ünlü oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tozlukaya dizisinde birlikte rol aldığı partneri Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize maruz kaldığını iddia etmiş mesajları ifşa etmişti.

Tayanç Ayaydın sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Ayaydın yaptığı açıklamada;

''Düşüncesiz davranmış olabilirim, ama kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmek demektir—ben bunların hiçbirini yapmadım. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin her türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır'' ifadelerini kullandı.

Bu iddiaların ardından Ayaydın ile yapım şirketi NTC Medya arasındaki işbirliği sona erdi. Taciz iddiaları gündeme geldikten sonra tartışmaların odağındaki oyuncu, dizideki Genel Cerrah Demir rolünden ayrıldı.

YERİNE BAKIN KİM GETİRİLDİ

Ayaydın'ın yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ben Leman’ın Demir’i ünlü oyuncu Özgür Çevik oldu.

Çevik, Vedat ve İnci’nin oğlu, Karan’ın da babası olarak ekranlara gelecek.

