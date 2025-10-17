AYM, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında verdiği ihlal kararının gerekçesini açıkladı. Yüksek Mahkeme, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın gerekçesinde, Yargıtay ve yerel mahkemenin Kahraman’ı mahkûm ederken somut delil bağlantısı kuramadığı, savunma hakkının ihlal edildiği ve gerekçelerin yetersiz olduğunun altı çizildi.

TAHLİYE BAŞVURUSU

3 yıl 6 aydır cezaevinde olan Tayfun Kahraman, avukatı Cansu Çiftçi, AYM kararı sonrası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye başvurusunda bulundu. Çiftçi, “Tayfun Kahraman’ın uzun tutukluluk hali, sağlık durumu ve esasla kararlara ilişkin de bir an önce tahliyesi yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

AYM KARARINI AÇIKLADI

Yüksek Mahkeme’nin gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı:

“Gezi Parkı olaylarının yaşandığı dönemde bazı yerlerde ciddi şiddet olayları yaşanmış, bu olayların bir kısmında yaralanmalar hatta ölümler meydana gelmiştir. Ancak başlamış bir toplantı ve gösteri eylemi sürecinde ortaya çıkan şiddet olaylarının salt varlığı, kendi eylemleriyle bu şiddet olayları arasında illiyet bağı kurulmadığı müddetçe kişileri doğrudan sorumlu tutabilmek için yeterli değildir.”