Tayfun Kahraman'ın eşinden duygusal paylaşım!

Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklanan Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022 tarihinde 18 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine girdi.

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla çocukları Vera’nın hasta olduğunu duyurdu.

Anne Kahraman'ın paylaşımı şu şekilde:

"NE ZAMAN BİTER BU İŞKENCE?"

"Herkese merhaba.

Aklımdaki düşünceler, sorular birbirine giriyor:

Vera epey hasta. Çocuktur, düşe kalka, hastalana iyileşe büyür, diyorum.

3 yıldır kendimi ve babasından mahrum bir kız çocuğunu iyi tutmaya çalışıyorum. 3 yıldır defalarca hastalandı sonuçta.. 3 senedir “yarına kadar iyileşir mi, iyileşirse yarın Tayfun’un görmeye gelebilir mi?” endişelerim..

Hemşire “Vera Kahraman’ın babası buraya gelebilir mi?” diye seslendiğinde ana - kız birbirimize bakışımızı görebilseydiniz keşke her biriniz..

Tayfun neden orada sahiden? Tam şu anda o kadar ihtiyacımız olduğu şu durumda yanımızda olması gerekmez mi? Vera hastayken ona sarılamamasının nedeni ne? Babası yanında olan çocuklar daha çabuk iyileşmez mi?

3 yıl önce biz de her aile gibi sıradan bir aileydik. Oysa şimdi Tayfun orada biz burada.

Yarın kavuşur muyuz yoksa haftaya mı görüşürüz 1 saat?

Bu bahar kavuşur muyuz, yoksa başka bahara mı ertelenir umutlar?

Sahi ne zaman biter bu işkence?

Yetmedi mi!

Adalet, herkese, hemen şimdi!"