Tayfur Bingöl'ün "no-look" pasları gündem oldu: "Benim editi de yaparlar!"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, siyah beyazlıların Kocaelispor'u 3- mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

"SON SIRADA OLMAYI HAK ETMİYORLAR"

Youtube kanalı Kontraspor yayınında konuşan Kahveci, Kocaelispor'un oynadığı futbolla sonuncu olmayı hak etmediğini söyledi.

Kahveci, "İyi oynuyorlar, sonuç alamıyorlar. Bugün de geldi oyunu çirkinleştirmeden, otobüs çekmeden, tır çekmeden, kamyon çekmeden, Selçuk İnan önderliğinde sahada bir şeyler yapmaya çalıştılar. Topa sahip oldu, pozisyonlara da girdi, golünü de attı, sonunu getirmediler. Ben böyle maçları seviyorum. Bir ara İngiltere Premier Lig temposunu gördük" dedi.

Süper Lig'deki 7 maçında galibiyet alamayan Kocaelispor, 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

???? "No-look paslar için sürekli Ronaldinho’yu izliyorum. Benim için çok iyi bir rol model, saha içinde performansımı yükseltiyor."



✨ En sevdiği müzik eşliğinde Tayfur Bingöl ve Beşiktaş karşısındaki no-look pasları... | #beINSPORTS pic.twitter.com/0ophiC8tUo — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 30, 2025

"TAYFUR'U BUGÜN ÇOK BEĞENDİM"

Nihat Kahveci, sezon başında Beşiktaş'tan Kocaelispor'a transfer olan Tayfur Bingöl'ün performansı ve sosyal medyada gündem olan "no-look" paslarını da yorumladı.

"Kocaelispor'da no-look pas veren bir oyuncu vardı. Tayfur'u bugün çok beğendim. Kocaelispor'un bana göre en iyi oyuncusuydu" diyen Kahveci, "Gol attı diye değil. Hatlar arasına giriyor, topu alıyor, Zidane misali no-look paslar, dedim ne oluyor! Takımı yönlendiriyor, liderlik ediyor. Bir de golü de attı. Golde de Mert Günok'un katkısı var. O golün yarısını Mert Günok'a yazarım" ifadelerini kullandı.

Nebil Evren'in "Yalnız no-look pas işi, maçta bir kere falan yapılır. Tayfur, neredeyse her pasında, no-look pas yaptı. Bir de no-look pasta rakibi şaşırtman lazım" sözlerine Nihat Kahveci "Tayfur, kendini şaşırtıyor biraz" karşılığını verdi.

"BÖYLE OYNASA BEŞİKTAŞ'TA DAHA ÇOK SÜRE ALIRDI"

Evren, "Pası verdikten sonra o tarafa bakmanın bir anlamı yok. Öbür tarafa bakarken pası vereceksin ki, rakip de oraya odaklanacak, öbür boştaki adama pas vereceksin" dedi.

Bingöl'ün rahat oynamasını beğendiğini vurgulayan Kahveci, "3 metre etrafında yuvarlak çizsek, kimse yokken yaptığı paslar. İşin birazcık şovu diyeyim. Kötü bir şey değil. (Bingöl'ün hareketini gösterdikten sonra) Benim editi de yaparlar buradan ama hoşuma da gitti. Rahat oynadı. Bu oyunun yarısını Beşiktaş'ta oynasa daha çok süre alırdı" diye konuştu.