Taylan Antalyalı'ya yurt dışından 2 sürpriz talip

Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü’nde kiralık olarak geçirdikten sonra asıl kulübü Galatasaray’a geri dönen ancak sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen, Taylan Antalyalı için yurt dışından sürpriz bir transfer teklifi geldi.

AMERİKA'YA GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Sabah gazetesinin haberine göre, Amerika ekiplerinden Salt Lake ve New England Taylan Antalyalı için tekliflerini Galatasaray’a iletti. Haberde ayrıca Taylan Antalyalı’nın da kariyerini Amerika’da devam ettirmeye sıcak baktığı aktarılırken Galatasaray’ın oyuncunun olası transferinden 3 milyon dolar gelir elde etmeyi planladığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Taylan Antalyalı sarı-kırmızılılarda geçirdiği 3 sezonun ardından geçtiğimiz sezonu başkent temsilcisi Ankaragücü’nde geçirmiş ve burada forma giydiği 32 maçta 3 gol 5 asist kaydetmişti.