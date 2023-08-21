Tayland Başbakanı'nın seçileceği meclis oylaması için 11 partiyle koalisyon kuruldu

Tayland'da genel seçimleri ikinci sırada tamamlayan Pheu Thai Partisi, 22 Ağustos'ta ülkenin yeni başbakanını belirleyecek meclis oturumu için 10 siyasi partiyle koalisyon kurduğunu açıkladı.

Tayland Başbakanı'nın seçileceği meclis oylaması için 11 partiyle koalisyon kuruldu

Bangkok Post'un haberine göre toplam 314 milletvekili bulunan 11 parti, yeni bir koalisyon oluşturarak Pheu Thai üyesi Srettha Thavisin'i başbakan adayı gösterme kararı aldı.

Pheu Thai, 141 milletvekiliyle koalisyonun en büyük partisi oldu.

Pheu Thai Lideri Cholnan Srikaew, parlamentoda düzenlenen basın toplantısında, koalisyonun başarılı olması durumunda 8 bakan ve 9 bakan yardımcılığı görevine partisinden atama gerçekleştirileceğini açıkladı.

Cholnan, ayrıca genel seçimlerden birinci çıkan ancak başbakan adayları Pita Limjaroenrat'ın mecliste yeterli oy alamadığı İleri Hareket Partisinin (MFP), koalisyonun parçası olmayacağının altını çizdi.

Başbakan adayları Srettha'nın parlamentodaki oylamadan başarıyla geçmesi durumunda koalisyonun yeni anayasa için toplantı yapacağını belirten Cholnan, anayasanın "daha demokratik" hale getirileceğini ifade etti.

Tayland'ın yeni başbakanının seçileceği meclis oylamasının 22 Ağustos'ta yapılması bekleniyor.

MFP, seçimlerde ikinci gelen Pheu Thai Partisinin adayını desteklemeyeceğini açıklamıştı.

TAYLAND'DA BAŞBAKANLIK OYLAMASI ERTELENMİŞTİ

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmen, 14 Mayıs'ta 400 seçim bölgesinde sandığa gitmiş, seçimden birinci çıkan MFP'nin lideri Pita, başbakanlığın tek adayı olmuştu.

Pita, milletvekilleri ve senatörlerin katılımıyla 13 Temmuz'da yapılan başbakanlık oylamasında gerekli 376 oyu alamamıştı.

Seçim Komisyonu, Pita'nın 14 Mayıs seçimleri öncesi medya sektöründeki hisselerini sakladığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Tayland Anayasa Mahkemesi, 19 Temmuz'da MFP lideri Pita'nın milletvekilliği görevini askıya almıştı.

Mecliste aynı gün düzenlenen ikinci oturumda da Pita'nın başbakan adaylığına ilişkin teklifin görüşmeleri, aleyhteki 394 oyla reddedilmişti.

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