Tayland Kralı, eski Başbakanın 8 yıllık hapis cezasını 1 yıla indirdi

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 15 yıllık sürgünün ardından ülkesine dönen ve hakkında gıyaben verilen mahkeme kararı nedeniyle hapse giren eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın 8 yıllık hapis cezasını 1 yıla indirdi.
Kral Vajiralongkorn'un kararı, Kraliyet Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.
Hemen yürürlüğe giren karar çerçevesinde eski Başbakan Şinavatra'nın 8 yıllık hapis cezası 1 yıla indirildi.
ŞİNAVATRA 8 YIL HAPİS YATACAKTI
Eski Başbakan Şinavatra, yolsuzluk ve Kral'a saygısızlıkla suçlanarak 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmış, hapis yatmamak için 2008'de ülkeyi terk edip sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.
15 yıl sonra 22 Ağustos'ta ülkesine dönen Şinavatra, özel jetiyle başkent Bangkok'taki Don Mueang Havalimanı'na iniş yapmasının ardından polis eşliğinde Yüksek Mahkeme'ye götürülmüştü.
"Yetkisini kötüye kullanmak ve hukuka aykırı emir vermek" suçlarından yargılandığı 3 dava kapsamında 8 yıl hapis cezası verilen 74 yaşındaki Şinavatra, hapse gönderilmişti.
Hapishanedeki ilk gecesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şinavatra, kraliyet affı için başvuru yapmıştı.