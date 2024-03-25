Tayland, Myanmar'a insani yardım gönderdi

Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tayland Kızılhaç Derneği, yaklaşık 20 bin kişi için pirinç, kuru gıda ve diğer temel gereksinimleri barındıran 4 bin yardım kolisini, Myanmar Kızılhaç Derneğine teslim etti" denildi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Afet Yönetimi İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'nin yardım dağıtımının şeffaf şekilde yapılması için teknik destekte bulunacağı söylenen açıklamada, bu yardımın ASEAN'ın Beş Maddelik Uzlaşma Planı'nın parçası olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Myanmar'a yapılan bu yardımın devam edeceği belirtildi.