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Tayland'da eski asker sokakta dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Tayland'ın Phetchaburi eyaletinde eski asker olduğu öğrenilen Anuwat Waenthong'ın evinin bulunduğu sokakta çevreye ateş açması sonucu aralarında ilçe valisinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 21:48
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Tayland'da eski asker sokakta dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Tayland'da eski asker sokakta dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı
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(İHA) - Tayland'ın Phetchaburi eyaletinde eski asker olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Anuwat Waenthong evinin bulunduğu sokakta dehşet saçtı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçiren Waenthong, çevresine ateş açtı. Aralarında ilçe valisinin de bulunduğu 3 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan saldırganı yakalamak üzere operasyon başlatıldı.

Waenthong'ın annesi, megafonla yaptığı çağrıda oğlundan teslim olmasını istedi. Saldırgan, Petchaburi Valisi Natthachai Namphunsuksan'ın ikna çabaları sonrası ise yeniden ateş açtı. Özel hareket polisleri ise güvenlik amacıyla sokağı tamamen boşalttı. Anuwat'ın bugün sabah saatlerinde uyuşturucu ile alakalı bir mahkemesi olduğu da iddia edildi. Yaklaşık 8 saati aşkın süredir devam eden operasyon kapsamında Waenthong henüz teslim olmadı.

Öte yandan silahlı saldırının hemen sonrasında aynı sokakta bulunan bir kreşte mahsur kalan 40 çocuk, polis tarafından yapılan operasyonla binadan tahliye edildi.

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