Tayland'da feci kaza uçak tarlaya çakıldı

Kaynak: İHA
Tayland'da feci kaza uçak tarlaya çakıldı
Tayland'da 2 kişilik X-Air Hanuman tipi tek motorlu özel uçak kalkış yaptıktan kısa süre sonra tarlaya çakıldı. Kazada pilot yaşamını yitirirken, uçağın içinde bulunan yolcu ağır yaralandı.

Tayland’ın Chonburi eyaletinde bugün 2 kişilik özel uçak havalandıktan sonra yer çakıldı. Kazada X-Air Hanuman tipi tek motorlu özel uçağın 50 yaşındaki Avusturyalı pilotu Stefan Molnar yaşamını yitirirken, uçaktaki tek yolcu 51 yaşındaki Alman Christian Leonard Schuf kazada ağır yaralandı.

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YARALI YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Çonburi eyaletindeki Pattaya Eastern Havalimanı’ndan kalkış yaparak yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan tarlaya çakılan uçaktakilere müdahaleyi tarlada çalışan işçiler yaparken, kaza yerine gelen sağlık ekipleri uçağın içine sıkışarak iki bacağından yaralanan Schuf’u hastaneye kaldırdı.

Kazaya şahit olan işçiler, uçağın kaza öncesi tarlanın etrafında bir süre tur attığını, ardından uçağın alçalarak bir ağaca çarptıktan sonra yere çakıldığını ifade etti.

Kazanın sebebine ilişkin bir açıklama yapılmazken, inceleme başlatıldığı açıklandı.

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