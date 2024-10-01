Tayland’da okul servisinde yangın: 16 çocuk, 3 öğretmen öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tayland’da okul servisinde yangın: 16 çocuk, 3 öğretmen öldü

Tayland'da anaokulu öğrencilerini taşıyan bir okul servisinde meydana gelen yangında 16 çocuk ve 3 öğretmen hayatını kaybetti.

Tayland'ın Pathum Thani eyaletinde bir otoyolda bugün yerel saatle 12.20 sıralarında 38 anaokulu öğrencisi ve 6 öğretmenin bulunduğu okul servisi alev aldı. Yangında otobüsten kaçamayan 4-5 yaşlarındaki 16 çocuk ile 3 öğretmen hayatını kaybetti.

Aralarında ağır yaralıların da bulunduğu çok sayıda öğrenci olay yerine gelen ekipler tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Alevlerin sardığı otobüs itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülürken, yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayın ardından 48 yaşındaki otobüs şoförünün kaçtığı iddia edildi. Tayland Başbakan Paetongtarn Shinawatra, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Son Haberler
Siber saldırıya tek çözüm milli yazılım
Siber saldırıya tek çözüm milli yazılım
Çiftçi ürününü sokağa döküyor siz tabela değiştiriyorsunuz
Çiftçi ürününü sokağa döküyor siz tabela değiştiriyorsunuz
Bu illerde yaşayanlar büyük tehlike altında! Prof Dr. Şen 'Yüksek risk' deyip terk edin çağrısı yaptı
Bu illerde yaşayanlar büyük tehlike altında! Prof Dr. Şen 'Yüksek risk' deyip terk edin çağrısı yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "çalışma izni" güncellemesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "çalışma izni" güncellemesi
İsrail'in kara harekatına Dışişleri Bakanlığı'ndan 'işgal' tepkisi
İsrail'in kara harekatına Dışişleri Bakanlığı'ndan 'işgal' tepkisi