Tayland'da otel odasına kadın çağıran Türk turistin başına gelmedik kalmadı

Türk turist feci şekilde dolandırıldı! Otel odasına çağıran kadın "Sevişmeden önce duşa gir" deyince olanlar oldu!

KAYNAK: Haber Merkezi
Tayland'da otel odasına kadın çağıran Türk turistin başına gelmedik kalmadı

Tayland medyasında yer alan haberlerde soyadı Ruhan olan bir Türk turistin yaşadığı bütün talihsizlikler ortaya saçıldı.

Ruhan, bir çöpçatan sitesinden Tayland’da yaşayan bir kadınla tanıştı. Kadın, Ruhan’ı Phuket’ten Pattaya’ya çağırdı. Birlikte yürüyüş yapıp bazı mekanlarda eğlendikten sonra kadın adamı otel odasına çağırdı.

t1.jpg

Çift arasındaki yakınlaşmanın giderek arttığı bir anda ise ismi açıklanmayan kadın adamın duşa girmesini istedi. Bu isteği kabul eden ve duş alan adam odaya geri döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı.

t2.jpg

Kadın, adamın paralarını ve değerli eşyalarını çalıp ortadan kaçmıştı. Yaklaşık 2100 dolarını ve iPhone 14 Pro model cep telefonunu çaldıran adam soluğu polis karakolunda aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Pattaya polisi güvenlik kameralarından kadının kimliğini bulmak için harekete geçeceklerini duyurdu.

ekran-goruntusu-2023-11-22-105524.png

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı? Spor
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Otomobile zulalanmış uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı Gündem
Otomobile zulalanmış uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu Spor
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Ajanın çantasında neler var? Ayakkabı detayı hayrete düşürdü Gündem
Ajanın çantasında neler var? Ayakkabı detayı hayrete düşürdü
Milli maçta Yusuf Sarı saha kenarındaki mikrofonun kayıt yaptığını unuttu. Söylediklerini bütün dünya duydu Spor
Milli maçta Yusuf Sarı saha kenarındaki mikrofonun kayıt yaptığını unuttu. Söylediklerini bütün dünya duydu
Polis taklidiyle Suudi Arabistanlı kadını dolandırdılar Gündem
Polis taklidiyle Suudi Arabistanlı kadını dolandırdılar
Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım" demiş atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım" demiş atasözünün anlamı nedir?