Tayland'da sel felaketi! 5 ölü

Sel felaketi! 5 ölü

Tayland'ın kuzeyinde etkili olan yoğun yağışlar, ciddi sel felaketlerine yol açtı ve bu felaketlerde 5 kişi yaşamını yitirdi. Toplamda 541 köy ve 12 bin 777 ailenin bu selden olumsuz etkilendiği rapor edildi.

Güneydoğu Asya'da yer alan Tayland'da özellikle kuzey bölgelerinde son haftalarda artan muson yağmurları birçok nehrin taşmasına sebep oldu ve yüzlerce köyü su altında bıraktı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, selde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı belirtildi. Tayland Afet Önleme Dairesi Başkanlığı (DDPM), toplam 7 eyalette su baskınları sonucu 541 köy ve 12 bin 777 ailenin mağdur olduğunu bildirdi. Ayrıca yağışların ay sonuna kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Chiang Rai, Lampang, Phayao, Nan, Phrae, Petchabun ve Udon Thani eyaletlerinde birçok köyde karayolu ulaşımı kesildiği için Tayland ordusu ve polis birimleri de yardım ve arama kurtarma operasyonlarına katıldı. Yardımlar, botlar ve helikopterlerle ulaştırılıyor.

Tayland'ın yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Kuzey eyaletlerinde yaşanan sel felaketini yakından takip ediyorum. Bölge halkının acısını hafifletmek için acilen su tahliyesi ve hasar onarım planlaması için tüm ilgili birimlerle temas halindeyiz. Bu süreçte büyük çaba sarf eden tüm yardım kuruluşlarına ve felaketten etkilenen ailelere sabır diliyorum," ifadelerini kullandı.