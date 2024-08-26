Tayland'da sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Tayland'da sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Tayland’ı etkisi altına alan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi.

Tayland'da ölenlerin sayısı artıyor

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), ülke genelinde yaklaşık 30 bin hanenin şiddetli yağışlardan etkilendiğini bildirdi. Sel ve heyelanlarda 22 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı ve kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ayrıca, sel riskinin kuzeydeki Chiang Rai, Nan, Phayao, Phetchabun ve Phrae eyaletlerinde devam ettiği uyarısı yapıldı. Güney Asya’da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

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