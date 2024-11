Taylor Swift, 2024 MTV Avrupa Müzik Ödülleri gecesine damga vurdu

Taylor Swift, MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2024'te Geceye Damga Vurdu

Pop müziğin Amerikalı süperstarı Taylor Swift, Manchester’da düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri gecesinde dört ödül kazanarak başarısını bir kez daha kanıtladı. Swift’in ödül almadan önceki konuşması izleyiciler üzerinde duygusal bir etki bırakırken, gecenin bir diğer önemli anı ise One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne'e yapılan saygı duruşuydu.

Taylor Swift, 2024 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde yılın sanatçısı ve en iyi canlı performans kategorileri de dahil olmak üzere dört ödüle layık görüldü. 34 yaşındaki sanatçı törene katılamamış olmasına rağmen, önceden kaydettiği bir mesajla duygu dolu anlar yaşattı. “Turnenin, albümün ve ‘Fortnight’ klibinin ödüllendirilmesi inanılmaz,” diyen Swift, hayranlarına minnettarlığını iletti. Ünlü şarkıcı, kazandığı ödüllerle müzik dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Törende ayrıca, yakın zamanda Buenos Aires’te bir otel odasında hayatını kaybeden One Direction üyesi Liam Payne’e de özel bir saygı duruşu gerçekleştirildi. Gecenin sunucusu olan ünlü şarkıcı Rita Ora, Payne’i “tanıdığı en nazik insanlardan biri” olarak tanımlayarak ona olan sevgisini dile getirdi. “Büyük bir kalbi vardı ve her zaman yardıma hazırdı. Girdiği her odaya neşe getirirdi ve bu dünyada silinmez bir iz bıraktı,” diyen Ora, tüm katılımcılardan Payne’in anısına saygı duruşunda bulunmalarını istedi. Payne’in fotoğrafları büyük bir ekranda sergilenirken izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Bu anlamlı anlar, gecenin unutulmaz anılarından biri olarak hafızalara kazındı.