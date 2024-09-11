Taylor Swift ABD Başkanı seçiminde kimi desteklediğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Taylor Swift ABD Başkanı seçiminde kimi desteklediğini açıkladı

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift, 5 Kasım'da düzenlenecek başkan seçiminde Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu.

ABD’li ünlü şarkıcı Taylor Swift, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris’i desteklediğini açıkladı.

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Swift, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Kamala Harris’in ilk canlı yayın tartışmasının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Seçimlerde oyunu Kamala Harris ve onun yardımcısı adayı Tim Walz'den yana kullanacağını belirten Swift, Harris’in "mücadelesine" destek verdiğini vurguladı.

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Swift, paylaşımında "Bu ülkenin kaos yerine sükunetle yönetilmesi durumunda çok daha fazla şey başarabileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı. Ayrıca, Trump’ın, Swift’in yapay zekâ ile oluşturulmuş bir fotoğrafını paylaşarak onun desteğini aldığını iddia etmesinin ardından, Swift’in bu açıklamayı yapmaya karar verdiğini belirtti. Bu durumun yapay zekânın potansiyel tehlikelerine dikkat çektiğini ifade etti.

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Öte yandan, Swift’in kedisiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Kamala Harris’e desteğini duyurması, Trump’ın başkan yardımcısı adayı James David Vance’in “Bu ülkeyi çocuğu olmayan kedi sahibi kadınlar yönetiyor.” sözlerine bir gönderme olarak yorumlandı.

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