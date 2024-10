Taylor Swift, Eras Turnesi'nde Travis Kelce'e jest yaptı

ABD’li ünlü şarkıcı

Taylor Swift'ten büyüleyici performans

Eras Turnesi kapsamında New Orleans’ta gerçekleştirdiği üçüncü ve son performansında dikkat çeken bir harekette bulundu. Pazar gecesi Caesars Superdome’da sahne alan Swift, "Midnight Rain" şarkısını seslendirirken, sevgilisi Travis Kelce’in Amerikan futbolunda kullandığı ünlü “ilk down” el hareketini yaparak ona selam gönderdi. Swift’in bu özel jesti, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Swift, konser sırasında üç orta parmağını öperek havaya kaldırdı ve Kansas City Chiefs’in Super Bowl’da üç kez üst üste şampiyon olacağına dair bir ipucu verdiği düşünüldü. Bu sırada Kelce, Las Vegas Raiders’a karşı sezonun ilk touchdown’ını kaydederek takımının galibiyetine katkı sağladı. Swift, performansını sergilerken, Kelce yaklaşık 2.700 kilometre ötede sahadaydı.

Gigi Hadid'den Taylor Swift'e gönderme

Bu özel an, Swift'in Travis Kelce’e yönelik ilk jesti değil. Cuma günü de benzer bir şekilde futbolu simgeleyen bir hareket yaparak “Midnight Rain” şarkısını seslendirmişti. Swift’in bu hareketleri hayranları tarafından hızla sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü. Bir hayran, “Taylor Swift sahnede Travis Kelce’nin hareketini yapıp üç kez şampiyonluk işareti verdi. Bu bir tesadüf olamaz!” şeklinde yorumda bulundu.

New Orleans Saints, Swift’in bu özel konseri öncesinde ona bir “dostluk bilekliği” ile jest yaptı. Ünlü şarkıcının, özellikle ‘Midnights’ albümünden “You’re On Your Own, Kid” şarkısıyla özdeşleşen dostluk bileklikleri konsepti, hayranları arasında popüler hale geldi.

Swift, Kuzey Amerika turnesine devam ederek 1-3 Kasım tarihleri arasında Indianapolis’te sahne alacak. Ardından Kasım’da Toronto, Aralık ayında ise Vancouver konserleri ile turneyi tamamlayacak.