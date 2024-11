Taylor Swift gözyaşlarını tutamadı

Taylor Swift, Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlediği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Rogers Centre’da tıklım tıklım dolu bir salonda sahne alan ünlü sanatçı, “Champagne Problems” adlı hit şarkısını seslendirdikten sonra duygularını ifade ederken gözyaşlarına boğuldu.

Swift, sahnede yaptığı konuşmada, “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Duygusal bir an yaşıyorum, kusura bakmayın” sözleriyle hislerini paylaştı. Gözyaşlarını sildikten sonra ekibine ve tüm prodüksiyon ekibine teşekkür eden Swift, konserlerinde emeği geçen herkesi onurlandırdı. Ayrıca, Toronto’ya olan sevgisini dile getirerek seyircilerden büyük alkış aldı.

BAŞBAKAN TRUDEAU DA KONSERDEYDİ

Taylor Swift’in cuma gecesi gerçekleştirdiği diğer Toronto konserine Kanada Başbakanı Justin Trudeau da katıldı. Kalabalık arasında dikkat çeken Trudeau, dans hareketleriyle sosyal medyada gündem oldu. TikTok’ta paylaşılan videolar, başbakanın konser keyfini gözler önüne serdi.

TURNENİN SON DURAĞI VANCOUVER

"Eras" turnesi, dünya genelinde 5 kıtada 150’den fazla konserle milyonlarca hayranına ulaştı. Taylor Swift, 6-8 Aralık tarihlerinde Vancouver’da gerçekleştireceği üç konserle bu büyük turneyi tamamlayacak. Turnenin, hem müzikal hem de görsel açıdan sunduğu deneyimle müzik tarihine geçen bir etkinlik olduğu belirtiliyor.

Swift’in hayranları, onun sahnedeki duygusal anlarına sosyal medyada yoğun ilgi göstererek destek mesajları paylaştı. Toronto konseri, Swift’in profesyonelliği ve samimiyetiyle bir kez daha müzikseverleri etkiledi.

