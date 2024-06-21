Taylor Swift kesenin ağzını açtı. Yaptığı bağışla takdir topladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Taylor Swift kesenin ağzını açtı. Yaptığı bağışla takdir topladı

Konser turu kapsamında Anfield'da sahne alan Taylor Swift, Liverpool'daki bir yardım kuruluşuna bağışta bulundu.

Yakın zamanda Eras Turu kapsamında Anfield'da kapalı gişe üç konser veren Taylor Swift , Liverpool’daki ihtiyaç sahibi kişiler için kalıcı bir etki bıraktı.

230419160125-01-taylor-swift-ambition-wellness-top-restricted.jpg

34 yaşındaki pop yıldızı, Liverpool'un kuzeyinde 11 gıda bankası ve sekiz topluluk gıda deposu işleten St Andrew's Community Network'e "cömert bir bağış" yaptı.

0e66a9d0-2901-11ef-a67e-c30804d03a74.jpg

Swift'in hayırseverlik haberi Clubmoor merkezli topluluk ağının genel müdürü Rich Jones tarafından duyuruldu. Kuruluş, bağışın yardım ettikleri binlerce kişi için büyük bir fark yaratacağını belirtti.

gettyimages-1463460814-286d8f0f5acc46af8e1f40010327bc5b.jpg​​​​​​​

Rich Jones, hayır kurumunun insanları yoksulluktan kurtarmak amacıyla gıda bankaları ve topluluk gıda alanları ağı aracılığıyla yılda yaklaşık 36.000 kişiye ve borç ve sosyal yardım tavsiyeleri yoluyla yüzlerce kişiye yardım ettiğini ifade etti.

taylor-swift-eras-tour-on-stage.jpg

Son Haberler
Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi Gündem
Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi
Antalya'da elleri ayakları kesik esrarengiz ceset bulundu Yerel Haberler
Antalya'da elleri ayakları kesik esrarengiz ceset bulundu
İngilizler şokta. Verileri sızdırıldı Dünya
İngilizler şokta. Verileri sızdırıldı
Örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü Gündem
Örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Ozan Tufan Trabzonspor'da Spor
Ozan Tufan Trabzonspor'da
Sigaraya dev zam. Tarih verildi Gündem
Sigaraya dev zam. Tarih verildi
Bir mesajla 72000 lira kazandı Ekonomi
Bir mesajla 72000 lira kazandı