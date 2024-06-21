Taylor Swift kesenin ağzını açtı. Yaptığı bağışla takdir topladı

Yakın zamanda Eras Turu kapsamında Anfield'da kapalı gişe üç konser veren Taylor Swift , Liverpool’daki ihtiyaç sahibi kişiler için kalıcı bir etki bıraktı.

34 yaşındaki pop yıldızı, Liverpool'un kuzeyinde 11 gıda bankası ve sekiz topluluk gıda deposu işleten St Andrew's Community Network'e "cömert bir bağış" yaptı.

Swift'in hayırseverlik haberi Clubmoor merkezli topluluk ağının genel müdürü Rich Jones tarafından duyuruldu. Kuruluş, bağışın yardım ettikleri binlerce kişi için büyük bir fark yaratacağını belirtti.

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Rich Jones, hayır kurumunun insanları yoksulluktan kurtarmak amacıyla gıda bankaları ve topluluk gıda alanları ağı aracılığıyla yılda yaklaşık 36.000 kişiye ve borç ve sosyal yardım tavsiyeleri yoluyla yüzlerce kişiye yardım ettiğini ifade etti.