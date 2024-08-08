Taylor Swift konserine terör saldırısı planlayan 2 kişi gözaltında

Avusturya'da, Amerikalı pop yıldızı Taylor Swift'in konserine yönelik bir terör saldırısı tehdidi, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle önlendi. 2 şüpheli, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ve saldırı planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Avusturya Kamu Güvenliği Müdürü Franz Ruf, basın toplantısında, 19 yaşındaki bir şüphelinin Aşağı Avusturya bölgesinde yakalandığını ve şüphelinin evinde yapılan aramalarda kimyasal maddelerin bulunduğunu açıkladı.

Ruf, şüphelinin Viyana'daki konserleri hedef aldığının belirlendiğini belirtti. İkinci bir şüpheli ise Viyana'da gözaltına alındı ve her iki şüphelinin de internet üzerinden terör örgütüne sempati duydukları tespit edildi.

3 KONSER DE İPTAL EDİLDİ

Taylor Swift'in Viyana'daki her bir konserin yaklaşık 65 bin kişi tarafından izlenmesinin beklendiği bildirildi. Ancak olayın ardından organizatörler, Swift'in başkent Viyana'daki yarın, cuma ve cumartesi günleri vereceği 3 konserinin de iptal edildiğini duyurdu.

2020'DE SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİ

Öte yandan, Kasım 2020'de Viyana merkezinde gerçekleştirilen DEAŞ sempatizanı bir saldırganın düzenlediği silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetmiş, yirmi üç kişi yaralanmıştı.