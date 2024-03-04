Taylor Swift uluslararası kriz çıkardı. 3 ülke birbirine girdi

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Taylor Swift, Asya’da krize neden oldu.

Eras turnesi kapsamında Güneydoğu Asya'daki tek tur durağı Singapur olması için, Swift’e Singapur tarafından 18 milyon dolar, yani konser başına 3 milyon dolar ödeme yapıldığı iddia edildi.

Sinagapur yönetimi iddiayı yalanlamazken 34 yaşındaki şarkıcıya ödenen miktar hakkında bilgi vermedi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC ile ABD'li Wall Street Journal’ın haberine göre, Singapur’un Swift hamlesi bölgede krize neden oldu. Tayland ve Filipinler'den Singapur yönetimine tepki geldi.

Filipinli milletvekili Joey Salceda, Singapur hükümetinin Taylor Swift ile yaptığı anlaşmanın, diğer bölgesel güçlerle birlikte çalışması amaçlanan bir hükümetin ihaneti olduğunu söyledi.

"Ülkelerimiz iyi dost. Dolayısıyla bu tür hareketler bizi üzüyor" diyen Salceda, ayrıca Filipin Dışişleri Bakanlığı'ndan Swift'le yapılan anlaşmaya ilişkin detayları açıklaması için Singapur yönetimine baskı uygulamasını istedi.

“KONSER, EKONOMİYE KATMA DEĞER ÜRETEBİLİRDİ”

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ise Singapur'un hamlesini "zekice" olarak nitelendirdi ve Swift'in neden Tayland'ı seçmediğini uzun zamandır merak ettiğini söyledi.

Thavisin, Taylor Swift için "Tayland'a gelseydi burada organize etmek daha ucuz olurdu ve inanıyorum ki Tayland'a daha fazla sponsor ve turist çekebilirdik ve bu konser ekonomiye katma değer üretebilirdi" yorumunda bulundu.

Singapur Turizm ve Kültür Bakanlığı, yıldız şarkıcıya ödenen miktarı açıklamadı ancak Swift'in dünya çapındaki konserlerinin getirdiği ekonomik faydalara değindi.

EN AZ 300 BİN BİLET SATILDI

Yerel basında çıkan haberlerde ise Taylor Swift'in Singapur konserlerinin ülke ekonomisine “büyük katkı sağlayacağı” ifade edildi.

Wall Street Journal'ın haberinde 2-3-4 Mart’ta düzenlenen ve 7-8-9 Mart'ta düzenlenecek konserler için en az 300 bin bilet satıldığı, bunların çoğunun yabancılar tarafından alındığı aktarıldı.

Singapur'daki 5 yıldızlı Marina Bay Sands adlı otelin konsere özel VIP paketlerinin fiyatlarıysa yaklaşık 40 bin dolar. Son dakika biletleriyse konser başına 300 dolar ila 8 bin dolar civarında.

12 Grammy ödülü sahibi 34 yaşındaki pop yıldızının Asya'daki bir önceki durağı Japonya olmuştu. Swift, başkent Tokyo'da 7-10 Şubat'ta 4 konser vermişti.