Taylor Swift ve Brittany Mahomes hayranlarına kötü haber

Taylor Swift ve Brittany Mahomes, Bravo’nun Kansas City Chiefs’in eşleri ve sevgilileriyle ilgili yeni reality şovunda yer almayacak. PEOPLE’a konuşan bir kaynağa göre Swift ve Mahomes şovun bir parçası olmayacak ve dolayısıyla da çekimlere katılmayacaklar. Özellikle Swift, özel hayatını koruma konusunda oldukça hassas.

Swift’in, Chiefs’in sıkı sonu Travis Kelce ile olan ilişkisi hakkında konuşan kaynak, Swift’in tanıştığı tüm kadınlardan hoşlandığını ancak Bravo’nun hikayesinin bir parçası olmayacağını belirtti. Bravo’nun şu anda WAG’ların Super Bowl kazanan takımı desteklediği bir reality şovu için çekim yaptığı bildirildi. Şov henüz geliştirme aşamasında ve oyuncu kadrosu resmi olarak belirlenmemiş olsa da, Mecole Hardman Jr.'ın nişanlısı Chariah Gordon ve defans oyuncusu Chris Jones’un partneri Sheawna Weathersby’nin potansiyel olarak yer alacağı söylendi.

Bir başka kaynak ise Bravo serisinin pilot bölümünün NFL sezon dışı döneminde çekildiğini ve Chiefs oyuncularının çok az sayıda bölümde yer aldığını belirtti. Olayın tamamen Chariah ve Sheawna ile bu işkolik sporcuların partneri olmanın zorluklarını bilen arkadaş grubunun etrafında döndüğünü ekledi.

Hardman Jr. ve Gordon, yaklaşık üç yıllık bir ilişkinin ardından Haziran 2024’te nişanlandılar. Jones ve Weathersby ise ilişkilerini büyük ölçüde gizli tuttular ve iki çocukları var. Brittany Mahomes ise şu anda hamile ve eşi Patrick Mahomes ile üçüncü bebeğini bekliyor. Çiftin iki çocuğu daha bulunuyor.