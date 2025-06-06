Tayvan ile Çin arasında gerilim tırmanıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan çevresindeki askeri faaliyetlerini artırarak bölgede tansiyonu yükseltti. Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Ada çevresinde 38 askeri hava aracı ve 8 gemi tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın X platformunda paylaştığı açıklamaya göre, 35 hava aracı, Tayvan Boğazı’nda etki alanlarını ayıran orta çizgiyi geçti. Bu araçlar, Tayvan’ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nin (ADIZ) kuzey, güneybatı ve doğu kesimlerinde uçuş yaptı. Ayrıca, 7 savaş gemisi ve 1 resmi geminin varlığı da rapor edildi. Tayvan ordusu, durumu yakından izleyerek gerekli önlemleri aldı.

Çin, 1949’dan beri fiili bağımsızlığa sahip olan Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak görüyor. Pekin, son yıllarda Ada üzerindeki baskıyı artırarak birleşme için gerekirse güç kullanabileceğini belirtiyor. Bu gerilim, özellikle Çin’in sıklaşan askeri tatbikatları ve Tayvan’ın uluslararası destek arayışıyla daha da belirginleşiyor.

ABD ve bazı Batılı ülkeler, Tayvan’a destek verirken, Çin bu durumu iç işlerine müdahale olarak değerlendiriyor. Tayvan lideri Tsai Ing-wen ise bağımsızlık yanlısı duruşunu koruyor. Bölgedeki gelişmeler, küresel güç dengelerini etkileyebilecek bir kriz potansiyeli taşıyor.