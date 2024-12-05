Tayvan'da TÜFE'nin yükselişi sürüyor

Tayvan'da Kasım 2024'te yıllık enflasyon oranı %2,08'e yükseldi. Bu oran, bir önceki ay olan Ekim 2024'teki %1,69'luk düşük seviyeden artış gösterdi. Bu, son üç dönemdeki en yüksek oran olarak kaydedildi.

Enflasyon artışında gıda, konut ve diğer mal ve hizmetler kategorilerindeki fiyat artışları etkili oldu. Gıda fiyatları %3,82'ye çıkarak Ekim ayındaki %2,70 seviyesini geçti. Konut fiyatları da %2,32'lik artış gösterdi. Ayrıca, diğer mal ve hizmetler grubunda %2,51'lik bir yükseliş yaşandı.

Öte yandan, sağlık, eğitim ve eğlence kategorilerindeki fiyatlar ılımlı bir artış gösterdi. Sağlık harcamaları %2,13, eğitim ve eğlence ise %1,26 artış kaydetti. Giyim ve ulaşım iletişim sektörlerinde ise fiyatlar düşmeye devam etti. Giyim fiyatları %0,09 azaldı, ulaşım ve iletişimdeki fiyatlar ise %0,44 oranında düştü.