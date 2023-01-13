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Galatasaray Uğur Çiftçi'yi aldı: Taze gelişme

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılıların Uğur Çiftçi transferinin bitirdiği öğrenildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:00
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Taze gelişme: Galatasaray Uğur Çiftçi'yi aldı

Galatasaray Uğur Çiftçi'yi aldı: Taze gelişme
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Güray Vural’a Antalyaspor’dan vize çıkmazken, sarı kırmızılılar 30 yaşındaki sol bek için 600 bin Euro bonservis ve Emre Taşdemir karşılığında anlaştı.

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk devre arasında yerli ve tecrübeli bir sol bek alınmasını isterken eline çabuk tutan yönetim ara transfer döneminin başladığı ilk gün kadrosunu Uğur Çiftçi ile takviye etti

ANTALYA, GÜRAY'I BIRAKMADI

Sarı kırmızılılar ilk olarak Buruk’un Akhisar’dan eski öğrenicisi olan Güray Vural için Antalyaspor ile temasa geçti. 34 yaşındaki futbolcu Antalya’da mutlu olması ve Nuri Şahin ile olan yakın dostluğu nedeniyle kararı kulübüne bıraktı. Akdeniz ekibi ise ‘İhtiyacımız var’ diyerek Güray Vural’ı takımda tutmaya karar verdi.

SEZON SONU SERBEST

Bu gelişme üzerine Galatasaray adaylar arasında yer alan Uğur Çiftçi’yi listesinin ilk sırasına çıkardı. Sivasspor Kulübü ile görüşülürken sezon sonu da futbolcunun sözleşmesinin bitecek olması transferin olumlu sonuçlanmasını sağladı.

Sarı kırmızılılar, Sivasspor ile 600 bin Euro bonservis bedeli ve Emre Taşdemir karşılığında anlaştı, Uğur Çiftçi’yi kadrosuna kattı. 30 yaşındaki futbolcunun transferinde Abdülkerim Bardakçı’nın da menajerliğini yapan Uğur Avadan’ın çabalarının önemli rol oynadığı bildirildi.

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Mazlum
13.01.2023 11:11
Dolandırdığı paralarla rakımda içer viskide içer alkolle vergisi yükselmiş benim için hiç önemli değil zevkin parası olmaz  
 
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