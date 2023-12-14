TBF'den hakemlere siyah kurdele kararı

Kaynak: İHA
TBF'den hakemlere siyah kurdele kararı
Basketbol liglerinde görev alan hakemler, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle bu hafta görev alacakları maçlarda siyah kurdele takacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziki saldırı nedeniyle bu haftaki basketbol maçlarında hakemlerin siyah kurdele takacağını açıkladı.

TBF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınamak ve şiddete karşı hakemlerimizin birlik ve beraberliğini vurgulamak amacıyla bu haftaki basketbol müsabakalarında hakemlerimiz siyah kurdele takacaktır." denildi.

Açıklamanın sonunda, "Bu vesileyle bir kez daha hakem Halil Umut Meler’e yapılan çirkin saldırıyı kınıyor ve bu tür sporla bağdaşmayan olayların son bulmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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