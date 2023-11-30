TBMM Başkanı Kurtulmuş Can Atalay için ‘yeni anayasayı’ işaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gündemdeki konulara ilişkin NTV’nin sorularını yanıtladı.

Siyasetteki yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin soruya Kurtulmuş, “Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüşün olmayacağı aşikâr” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin TİP’ten milletvekili seçilen Can Atalay kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Türkiye'de yapılan referandum ile bir sistem değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili 5 yıllık bir uygulama var. Türkiye'de önce gerçekten çok kapsamlı anayasa değişikliği ortamını oluşturmak... Bu anayasa değişikliği tartışmaları içerisinde bu ve benzeri konuların bir bütün olarak tartışılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim.”

“CUMURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NDEN GERİ DÖNÜŞ YOK”

“Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüşün olmayacağı aşikâr. Halkımız 3 kez bu sisteme olan güvenini teyit etti. Geri dönüş yok.”

“YAPTIĞIMIZ TARTIŞMALAR ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ”

“Şahsen tercih edeceğim yol, anayasa tartışmalarının içerisinde doğru zeminde doğru yöntemlerle bu konuların tartışılması. Yaptığımız tartışmalar ülkemizin geleceği ile ilgili. Bunun böyle sakin ve bilimsel verilerle bir anaysa tartışma platformu çerçevesinde ele alınacak konu olarak görürüm.”

CAN ATALAY İÇİN ‘YENİ ANAYASAYI’ İŞARET ETTİ

Can Atalay ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, “Bu tartışmanın da mevcut anayasadan kaynaklandığını görüyoruz. TBMM'nin tavrı bellidir. Milletvekili yeminin yapıldığı gün Meclis'te isminin okunması arkasından da partilerin ortak eğilimi ile birlikte İnsan Hakları Komisyonu'na seçilmesi Meclis'in tavrını ortaya koyan bir şeydir. Hiçbir gücün TBMM'ye görev verme hakkı yoktur. TBMM yasamanın merkezi olarak gerektiğinde yasaları, anayasayı değiştirecek güce sahiptir. TBMM'nin tartışmanın bir tarafı haline getirilmemesi için özel bir gayret gösteriyorum. Kimse TBMM'ye ödev vermeye kalkmasın.” diye konuştu.