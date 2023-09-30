TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan ve Estonyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Avrupa Parlamento Başkanları Konfransı’na katılmak üzere İrlanda’nın başkenti Dublin’e gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dublin Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmelerde Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili ve Estonya Parlamentosu Başkanı Lauri Hussar ile ikili-parlamentolar arası ilişkiler ve bölgesel-küresel gelişmeler ele alındı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Papuashvili ile görüşmesinde, komşu ülke Gürcistan ile mükemmel seyreden ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkmasının, çok önemli adımların atılmasına imkan sağlayan bir zemin olduğunu ifade etti.

Gürcistan’da yaşanan toprak kayması nedeniyle geçmiş olsun temennilerini ileten Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla da Gürcistan’ın sağladığı destekler için teşekkür etti.

GÜRCİSTAN’LA İLİŞKİLER GELİŞİYOR

Gürcistan’la iş birliğinin her alanda güçlü bir şekilde devam ettiğini dile getiren Kurtulmuş, ekonomik ve ticari ilişkilerin sürekli geliştiğini, sahip olunan ekonomik potansiyelin çok daha yukarıya çekilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin, Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü savunduğunu ve her platformda bu yöndeki desteğini verdiğini belirten Kurtulmuş, Gürcistan’ın Avrupa ve Atlantik kurumlarına entegrasyonu sağlayacak çabalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Parlamentolar arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesini sağlamak niyetinde olduklarını bildiren Kurtulmuş, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki üçlü mekanizmayla da siyasi ilişkileri daha ileriye götürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

ESTONYA PARLAMENTOSU BAŞKANI HUSSAR İLE GÖRÜŞME

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konferans kapsamında Estonya Parlamentosu Başkanı Lauri Hussar ile yaptığı görüşmede ise ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin olumlu bir seyir takip ettiğini söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Avrupa ve Baltık ülkelerinde güvenlik endişelerini ortaya çıkardığının farkında olduklarını dile getiren Kurtulmuş, bu savaşın adil ve hakkaniyetli bir şekilde sona ermesini ümit ettiklerini söyledi. Görüşmede, Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan ile AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucular Kurulu Başkanı Sunay Karamık da yer aldı.