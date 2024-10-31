TBMM Dilekçe Komisyonu’nda kamu denetçisi adayları belirlendi

Kaynak: ANKA
TBMM Dilekçe Komisyonu’nda kamu denetçisi adayları belirlendi

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon, kamu denetçisi adaylarının belirlenmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Karma Alt Komisyon Başkanlığı için AKP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal aday gösterildi ve bu göreve seçildi. Kamu denetçiliği başvurularını değerlendirmek üzere bir araya gelen komisyon, başvuran 127 kişi arasından seçim yaptı. Başvuranlardan altı kişi, en az 40 yaşında olma şartını karşılamadığı için değerlendirme dışı bırakıldı. Kapalı oylama sonucunda kamu denetçiliği için seçilen adaylar şu şekilde oldu:

"Abdullah Cengiz, Ayşenur Kurtoğlu, Ersun Erkan Balta, Fatma Benli Yalçın, Figen Şaştım, Hasibe Usta, Hikmet Ayar, İhsan Şener, Mürsel Sarı, Özcan Yıldız, Salim Karamanoğlu, Şule Ürker."

Son Haberler
Grammy Ödülleri'nin yeni yayıncısı belli oldu
Grammy Ödülleri'nin yeni yayıncısı belli oldu
"Göründüğü Gibi" Arter’de
"Göründüğü Gibi" Arter’de
İşinden ayrıldı, hırsızlık yaptı
İşinden ayrıldı, hırsızlık yaptı
Ağlara takılan fazla balık tekneyi batırdı!
Ağlara takılan fazla balık tekneyi batırdı!
Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu. Sokak röportajından suçlanmıştı
Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu. Sokak röportajından suçlanmıştı