TBMM Dilekçe Komisyonu’nda kamu denetçisi adayları belirlendi

Toplantıda, Karma Alt Komisyon Başkanlığı için AKP Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal aday gösterildi ve bu göreve seçildi. Kamu denetçiliği başvurularını değerlendirmek üzere bir araya gelen komisyon, başvuran 127 kişi arasından seçim yaptı. Başvuranlardan altı kişi, en az 40 yaşında olma şartını karşılamadığı için değerlendirme dışı bırakıldı. Kapalı oylama sonucunda kamu denetçiliği için seçilen adaylar şu şekilde oldu:

"Abdullah Cengiz, Ayşenur Kurtoğlu, Ersun Erkan Balta, Fatma Benli Yalçın, Figen Şaştım, Hasibe Usta, Hikmet Ayar, İhsan Şener, Mürsel Sarı, Özcan Yıldız, Salim Karamanoğlu, Şule Ürker."