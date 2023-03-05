5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

TBMM'de bu hafta

TBMM Genel Kurulu, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 11:13
Takip Et

TBMM Genel Kurulu kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili mesai yapacak

TBMM'de bu hafta
+
Aa
-

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.

Haftalık çalışmasına 7 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

14 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme, 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları kapsayacak.

Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek.

Teklifle, vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu silinecek.

Komisyonların gündemi

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, çarşamba günü toplanarak, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Teklifle, tarım politikalarının amaçları, ilkeleri ve öncelikleri doğrultusunda tarımsal üretimi planlamak, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek üzere üretim öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için sözleşmeli üretim modeli, üretici lehine avantajlarla takviye edilerek yaygınlaştırılacak.

Devlet ormanlarına nakil vasıtaları ile yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayat ve çevreye verilen zararlar orman suçu haline getirilecek.

Dışişleri Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 10 kanun teklifi ele alınacak.

Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Komisyonda, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu 2022 Raporu'nun sunumunu yapacak.

Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıklarının yetkilileri sunum yapacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

AK Parti TBMM Grubu, salı günü saat 11.00'de basına kapalı toplanacak.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek grup toplantısında, AK Parti milletvekillerinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ildeki çalışmaları değerlendirilecek.

(Kaynak: AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çıplak ayaklı depremzede çocuklara photoshopla çorap giydirdi. Yazıklar olsun
1
﻿Çıplak ayaklı depremzede çocuklara photoshopla çorap giydirdi. Yazıklar olsun
﻿Çıplak ayaklı depremzede çocuklara photoshopla çorap giydirdi. Yazıklar olsun
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
2
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
﻿İstanbul'dan kaçan kaçana. İki şehre akın edildi
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
3
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
﻿WhatsApp güncellendi. İşte gelen yenilikler
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
4
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
5
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
6
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener reklam arasında Ersan Şen’i aradı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
7
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı
﻿TBMM'de bu hafta
﻿TBMM'de bu hafta
﻿TBMM'de bu hafta
﻿Endonezya'da Toprak Razgatlıoğlu Türk bayrağını dalgalandırdı
﻿Endonezya'da Toprak Razgatlıoğlu Türk bayrağını dalgalandırdı
﻿Endonezya'da Toprak Razgatlıoğlu Türk bayrağını dalgalandırdı
﻿Donetsk’te tahliyeler devam ediyor
﻿Donetsk’te tahliyeler devam ediyor
﻿Donetsk’te tahliyeler devam ediyor
﻿Galatasaray'ın Muslera kararı belli oldu. Galatasaray taraftarı merakla bekliyordu
﻿Galatasaray'ın Muslera kararı belli oldu. Galatasaray taraftarı merakla bekliyordu
﻿Galatasaray'ın Muslera kararı belli oldu. Galatasaray taraftarı merakla bekliyordu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.